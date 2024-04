Câmara aprova marco legal dos games e texto vai à sanção

Marco traz benefícios fiscais aos criadores de jogos eletrônicos e novas regras para a fabricação, importação e comércio no setor

O texto é de autoria do deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP) Sergio Lima/Poder360 -12mar2024

Fabricio Julião 9.abr.2024 (terça-feira) – 23h09



A Câmara dos Deputados aprovou nesta 3ª feira (9.abr.2024) o PL (projeto de lei) 2.796 de 2021, que cria o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos e de fantasia. O texto de autoria do deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP) foi aprovado em votação simbólica na Casa Baixa e segue para sanção.

O novo marco traz benefícios fiscais aos fabricantes de jogos eletrônicos e estimula a prática nas escolas e para fins terapêuticos. Além disso, estabelece regras sobre a fabricação, importação e comércio no setor, como benefícios fiscais para os criadores de jogos eletrônicos. O projeto não vale para máquinas caça-níqueis e outros jogos de azar semelhantes. Foi aprovado pelo Senado em março deste ano.

Segundo o projeto, é livre o comércio de jogos eletrônicos, desde a fabricação até a venda, e cabe ao Estado apenas impor a classificação etária indicativa do jogo em questão.

Os jogos eletrônicos passarão a ter o mesmo tratamento de microcomputadores e outros produtos de informática em relação à importação, comercialização e trâmite aduaneiro. A tributação será a mesma.

Além disso, o Estado apoiará a formação de recursos humanos para a indústria com incentivos, como a criação de cursos técnicos e superiores de programação voltada aos jogos eletrônicos.

O relator do PL na Câmara, Darci de Matos (PSD-SC), elogiou as mudanças feitas pelo Senado em relação à proteção de crianças e adolescentes. “Os desenvolvedores deverão prever medidas para mitigar os riscos aos direitos desse público, bem como criar canais de escuta e de diálogo, como forma de assegurar seus direitos no mundo digital”, afirmou.

O texto também estabelece a criação de um sistema de reclamações e denúncias de abusos e garante que as ferramentas de compras deverão buscar o consentimento dos responsáveis.