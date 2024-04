Câmara aprova urgência de projeto contra invasores de terra

Deputados justificaram a necessidade do PL por causa do “Abril Vermelho” do MST; governo diz que houve quebra de acordo

Na foto, o plenário da Câmara em 26 de março Mário Agra/Câmara dos Deputados – 26.mar.2024

Fabricio Julião Maria Laura Giuliani 16.abr.2024 (terça-feira) – 19h38



A Câmara aprovou nesta 3ª feira (16.abr.2024), por 293 votos a favor e 111 contra, um requerimento de urgência constitucional para o PL 8.262 de 2017, que permite aos proprietários de terra solicitar a força policial para expulsar os “invasores” de terra sem ordem judicial.

O projeto foi apreciado para conter o chamado “Abril Vermelho” do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) e estava na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania) da Casa. O governo disse que houve quebra de acordo e que o projeto não seria levado à votação.

Deputados da oposição e de partidos do Centrão demonstraram preocupação com o aumento de ocupação de terras e, por isso, justificaram a urgência do projeto. Até o momento, o MST contabiliza 23 ocupações de terras sendo 22 só em abril.

A pauta da ordem do dia com a inclusão do projeto surpreendeu os governistas. A sessão foi presidida pelo deputado federal Lucio Mosquini (MDB-RO), na ausência do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

O líder do Governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), disse que a votação do projeto de lei contraria o acordo feito na reunião de líderes desta 3ª feira (16.abr). Guimarães fez um apelo aos outros líderes que estavam presentes na reunião e disse que todos concordaram em não votar o projeto.

“Isso é um rompimento de acordo. O túmulo de Ulysses Guimarães deve estar tremendo neste momento. Daqui a pouco vale tudo. Não pode. É uma quebra de palavra, de regra. Esse plenário é soberano e precisa se levantar contra aqueles que querem romper o acordo”, declarou Guimarães.

Conforme antecipou ao Poder360, a presidente da CCJ, a deputada Caroline de Toni (PL-SC), colocou o projeto em pauta. Entretanto, a comissão ainda não havia chegado a um acordo quando a ordem do dia na Câmara foi aberta e o PL foi incluído.

Integrantes da CCJ questionaram se haveria necessidade de apreciar o projeto, já que tinha conversas de aprovar requerimento de urgência para que o mesmo fosse analisado diretamente no plenário. O requerimento foi colocado na pauta do plenário e a reunião da CCJ foi encerrada.