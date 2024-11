Câmara baiana aumenta salários de prefeita, vice, secretário e legisladores; gestora vai receber R$ 25,1 mil

A Câmara de Vereadores de Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá, resolveu aumentar os salários dos agentes políticos do município. Com isso, a partir de janeiro do ano que vem a prefeita reeleita Edione Agostinone (PT) passará a receber R$ 25,1 mil mensais, um aumento de 8,6% em relação ao salário atual.

As informações são do Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, desta quarta-feira (30). Já o vice-prefeito eleito Francisnei Santos Sousa (PT) receberá R$15,5 mil, acréscimo de 14,8%.

O mesmo PL aprovou aumento para os secretários municipais, que tiveram o maior reajuste proporcional (23,5%), que vão receber R$ 10,2 mil. No caso dos vereadores, eles vão receber mensais R$10,4 mil, um aumento de 3,6%.