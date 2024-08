Câmara cria comissão externa para investigar queda de avião em Vinhedo

A Câmara dos Deputados anunciou a criação de uma comissão externa para acompanhar a investigação do acidente aéreo envolvendo a companhia Voepass. A decisão foi tomada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, (PP-AL). A comissão será coordenada pelo deputado Bruno Ganin (PODE-SP). O acidente ocorreu no dia 9 de agosto, em Vinhedo, no interior de São Paulo, resultando na morte de todas as 62 pessoas a bordo. As causas do acidente estão sendo investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Além disso, as polícias Civil e Federal também abriram inquéritos para apurar o ocorrido. Segundo uma análise de satélite, a aeronave voou entre 8 e 10 minutos dentro de uma formação de gelo severo. O manual da aeronave classifica essa condição climática como uma emergência, que pode levar à perda de sustentação e ao giro do avião.

A criação da comissão externa pela Câmara dos Deputados visa garantir transparência e rigor nas investigações. O deputado Bruno Ganin destacou a importância de acompanhar de perto os trabalhos do Cenipa e das polícias para assegurar que todas as possíveis causas sejam minuciosamente analisadas. “Precisamos entender o que aconteceu para evitar que tragédias como essa se repitam”, afirmou Ganin. Na semana passada, após um pouso forçado de outra aeronave da Voepass em Minas Gerais, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determinou uma operação assistida com a empresa. A medida visa garantir que a prestação do serviço continue em condições adequadas.

Publicado por Luisa Cardoso