Câmara de cidade baiana faz homenagem pelo centenário de ex-governador, filho da terra

A Câmara de Vereadores de Jequié, no Médio Rio de Contas, Sudoeste, realizou nesta quinta-feira (21) uma sessão solene em homenagem aos cem anos do ex-governador Lomanto Júnior.

Foto: Reprodução / Blog do Marcos Frahm

Filho de Jequié, Lomanto começou a carreira política como vereador da cidade [o mais jovem], foi prefeito de Jequié por três vezes, deputado estadual e federal, senador e governador da Bahia. Na chefia do Executivo baiano, Lomanto Júnior governou o estado entre 1963 e 1967, no período pré e pós-golpe militar.

Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, participaram da sessão irmãos, filhos e netos do ex-governador, caso do ex-deputado federal Leur Lomanto, filho de Lomanto, e seu filho o atual deputado federal Leur Lomanto Júnior (União).

O prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), também prestigiou a homenagem. Lomanto Júnior faleceu em 2015 aos 91 anos.