Câmara de SP elege 20 mulheres, 53% a mais que em 2020. Veja lista

São Paulo — A cidade de São Paulo elegeu a maior quantidade de mulheres vereadoras da sua história nesse domingo (6/10). Ao todo, foram 20 mulheres eleitas, sete a mais que nas eleições de 2020, quando 13 vereadoras assumiram o posto. A marca representa um aumento de 53,85%.

O resultado dá continuidade à tendência de crescimento de mulheres na Câmara Municipal dos últimos 20 anos: em 2016, foram 11 mulheres eleitas; 6 em 2012, 4 em 2008, e 5 em 2004. Apesar disso, o resultado ainda não supera a baixa representatividade feminina na Câmara, que passa a representar 36,3% do total de 55 cadeiras da Casa.

Esse índice também reflete a quantidade inferior de candidaturas femininas em relação às masculinas. No pleito deste ano, dos 1.003 postulantes na capital, 343 eram candidatas mulheres, o equivalente a 35% do total. Essa proporção desigual foi a mesma no estado, onde 34% das candidaturas em 2024 eram femininas.

Além do aumento das candidaturas femininas, chama a atenção a quantidade de mulheres eleitas do campo político de direita. Por exemplo, nas eleições de 2020, o partido que mais elegeu mulheres foi o PSol, com quatro candidatas, e o PL não havia eleito nenhuma mulher. Neste ano, o PL igualou a quantidade de mulheres eleitas com o PSol, ambos elegendo quatro vereadoras.

Confira a lista completa:

Ana Carolina Oliveira (Podemos) — 129.563 votos

Amanda Paschoal (PSol) — 108.654 votos

Luna Zarattini (PT) — 100.921 votos

Luana Alves (PSol) — 83.262 votos

Dra. Sandra Tadeu (PL) — 74.511 votos

Pastora Sandra Alves (União) — 74.192 votos

Zoe Martinez (PL) — 60.272 votos

Edir Sales (PSD) — 58.190 votos

Cris Monteiro (Novo) — 56.904 votos

Janaina Paschoal (PP) — 48.893 votos

Rute Costa (PL) — 43.090 votos

Amanda Vettorazzo (União) — 40.144 votos

Marina Bragante (Rede) — 39.147 votos

Simone Ganem (Podemos) — 38.540 votos

Sandra Santana (MDB) — 38.326 votos

Ely Teruel (MDB) — 35.622 votos

Silvia da Bancada Feminista (PSol) — 34.537 votos

Sonaira Fernandes (PL) — 33.957 votos

Renata Falzoni (PSB) — 30.206 votos

Keit Lima (PSol) — 27.769 votos

Ana Carolina Oliveira (Podemos), mãe de Isabella Nardoni, foi a candidata mulher que mais recebeu votos na capital. Ela disputou a primeira eleição e ficou em segundo lugar entre os mais votados na cidade, com 129.563 de votos. Ana Carolina foi a aposta do Podemos nas eleições deste ano e recebeu R$ 1,5 milhão do fundo eleitoral do partido.

Entre as candidatas mulheres eleitas neste ano, 10 delas já tinham mandato na Câmara. São elas: Luna Zarattini (PT), Luana Alves (PSol), Cris Monteiro (Novo), Rute Costa (PSB), Sandra Santana (PSDB), Ely Teruel (MDB), Silvia da Bancada Feminista (PSol), Sonaira Fernandes (PL), Renata Falzoni (PSB) e Keit Lima (PSol).