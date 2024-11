Câmara deve votar PL em reação a boicote do Carrefour nesta semana

Irritado com o boicote promovido pelo Carrefour, da França, à carne da América do Sul, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), quer votar nesta semana o Projeto de Lei (PL) nº 1.406/2024, que propõe que o governo brasileiro só deve assinar novos acordos comerciais com países signatários com cláusulas ambientais semelhantes.

Mais cedo, em em evento em São Paulo (SP), Lira disse que o Congresso pautaria medidas de “reciprocidades econômicas” contra a França. O alagoano ainda cobrou uma “retratação” por parte do CEO da marca, Alexandre Bompard.

A proposta que deve ser votada pelos deputados nos próximos dias é de autoria do deputado Tião Medeiros (PP-PR). O texto altera a Lei nº 12.187/2009, que trata da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) e cria o Programa Nacional de Monitoramento da Isonomia Internacional de Políticas Ambientais.

Esse programa seria responsável por monitorar as práticas ambientas dos países que o Brasil tem relação comercial. Na justificativa da proposta, o autor argumenta que a medida servirá para estabelecer tratamento uniforme entre os países, evitando exigências desiguais ao Brasil.

“Essas alterações visam fortalecer a posição do Brasil no comércio global, garantindo que as práticas ambientais justas e baseadas em evidências científicas sejam aplicadas de maneira uniforme e equitativa”, diz um trecho da justificativa.

Para ser votada direto no plenário da Câmara, a proposta deve ter a urgência aprovada pelos deputados. Assim, o texto fica dispensado de passar pelas comissões temáticas da Casa.

Boicote à carne brasileira

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, declarou nesta segunda-feira (25/11) estar “feliz” com a decisão de frigoríficos brasileiros de suspender o fornecimento de produtos ao Carrefour no Brasil. É uma retaliação à decisão do CEO do gigante de varejo na França, Alexandre Bompard, de boicotar a carne brasileira, após 40 anos de comércio. Fávaro classificou a posição do francês como um “absurdo”.

Enquanto agricultores franceses fazem pressão pelo não fechamento do acordo comercial entre a União Europeia (UE) e o Mercosul, Bompard se comprometeu, na quarta-feira (20/11), a “não comercializar nenhuma carne” do bloco sul-americano, do qual o Brasil faz parte.

Em uma carta enviada a Arnaud Rousseau, presidente do sindicato agrícola francês, o FNSEA, Bompard ainda apelou aos restaurantes da França a fazerem o mesmo.