Câmara do DF decide nesta quarta o presidente, vice e relator da CPI dos atos de vandalismo

Comissão parlamentar foi instaurada em 18 de janeiro e deve investigar episódios dos dias 12 de dezembro, na sede da PF, e 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes

CPI da Câmara Distrital do DF vai apurar eventos dos dias 12 de dezembro e 8 de janeiro



A mesa diretora da Câmara Legislativa Distrital de Brasília se reuniu na tarde desta terça-feira, 31, e decidiu que na sessão ordinária desta quarta, com início marcado para 15 horas, será realizada a votação para presidente, vice e relator da comissão parlamentar de inquérito (CPI) que deverá apurar os atos de vandalismo que ocorreram no Distrito Federal em 12 de dezembro, quando um grupo de pessoas tentou invadir o prédio da Polícia Federal, e no dia 8 de janeiro, quando os prédios dos Três Poderes foram invadidos. Os trabalhos de investigação devem começar depois da publicação das funções que os integrantes da comissão terão. Os deputados distritais deverão apresentar o plano de trabalho na sequência. A CPI já foi instalada no dia 18 de janeiro. Eram necessários 8 votos pela abertura da apuração parlamentar, mas houve 23 votos a favor. A CPI terá duração de 180 dias, podendo ser prorrogada por mais 90. A comissão terá sete integrantes, cada um representando um bloco partidário.

