Câmara dos Deputados dos EUA aprova legislação que evita interrupção das atividades do governo

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos deu um passo importante ao aprovar uma nova legislação que visa evitar a interrupção das atividades do governo. A medida, que destina mais de US$ 100 bilhões para ajudar em situações de desastres e apoiar agricultores, foi enviada ao Senado antes do prazo final. Com um expressivo apoio dos democratas, o projeto foi aprovado com 366 votos a favor e 34 contra. Além disso, a proposta garante o financiamento do governo até 14 de março de 2025 e inclui uma extensão da Lei Agrícola. Embora os republicanos tenham se comprometido a aumentar o teto da dívida e a implementar cortes de gastos no próximo ano, não houve votação sobre essas questões neste momento. A legislação agora aguarda a aprovação do Senado e a sanção do presidente Joe Biden. Caso não seja sancionada até a meia-noite, o governo federal poderá enfrentar uma paralisação parcial, o que geraria incertezas em várias áreas.

As negociações que ocorreram ao longo da semana foram marcadas por desafios, especialmente após um plano bipartidário ter sido rejeitado por Donald Trump. A proposta que foi aprovada excluiu algumas disposições que estavam presentes em acordos anteriores, como as restrições a investimentos na China. Essa situação gerou questionamentos sobre a liderança do presidente da Câmara, Mike Johnson, que tem encontrado dificuldades para consolidar o apoio dos republicanos em torno de propostas legislativas. Os republicanos têm enfrentado obstáculos para aprovar grandes pacotes de financiamento, dependendo, em grande parte, dos votos dos democratas. A atual composição da Câmara apresenta uma maioria republicana de 219 a 211, e após as eleições de novembro, essa margem deve se reduzir para 219 a 215.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA