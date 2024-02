Câmara dos EUA aprova impeachment de secretário do governo Biden

Alejandro Mayorkas era responsável por lidar com as fronteiras do país; Casa Branca é criticada por onda de imigração ilegal

Alejandro Mayorkas, secretário de Segurança Interna DHSgov (via WikimediaCommons) – 4.jun.2021

PODER360 14.fev.2024 (quarta-feira) – 10h37



A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou na noite de 3ª feira (13.fev.2024) o impeachment de Alejandro Mayorkas, secretário de Segurança Interna. A decisão é tomada em um momento em que o governo de Joe Biden é criticado pelo aumento no número de imigrantes entrando ilegalmente no país. Mayorkas era responsável pelo monitoramento das fronteiras.

A votação teve maioria mínima, com 214 votos favoráveis e 213 contrários ao impeachment. A Câmara norte-americana tem maioria republicana e é de oposição ao democrata Biden. As informações são da Reuters.

Segundo o jornal, a Casa aprovou 2 artigos de impeachment acusando Mayorkas de não aplicar as leis de imigração dos EUA. Integrantes favoráveis ao afastamento do secretário dizem que a omissão levou a fluxos recordes de migrantes pela fronteira entre os EUA e o México.

Esta é a 2ª vez na história dos EUA que a Câmara aprova o impeachment de um integrante do gabinete da presidência. A última vez foi há quase 150 anos. Agora, o caso é levado para o Senado.

Depois do resultado, segundo informou a Reuters, Mia Ehrenberg, porta-voz do Departamento de Segurança Nacional, disse que a Câmara afastou Mayorka “sem um pingo de evidência ou fundamentos constitucionais legítimos”.

“Os republicanos da Câmara caluniaram um funcionário público dedicado que passou mais de 20 anos aplicando nossas leis e servindo nosso país”, afirmou.

Em comunicado oficial sobre o caso, a Casa Branca disse que a medida era um “jogo político” e que não há “base” para o impeachment. “A história não olhará com bons olhos para os republicanos da Câmara por seu ato de partidarismo inconstitucional que teve como alvo um servidor público honrado”.

A questão da imigração ilegal não é um problema novo para o governo Biden. Ainda no final de 2023, o secretário de Estado, Antony Blinken, e o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se reuniram na Cidade do México para discutir como reduzir a imigração ilegal na fronteira entre os 2 países.

Blinken afirmou que os EUA estão empenhados em resolver “desafios compartilhados” com o México, incluindo “fluxos de migração irregular sem precedentes”, tráfico de drogas e a reabertura de portos de entrada.

Mayorkas também se pronunciou à época, dizendo que o “desafio regional da migração exige soluções regionais, e apreciamos o compromisso do México em continuar os seus esforços ao nosso lado e com outros”.

O problema da imigração nos EUA será um dos tópicos que devem pautar os debates das eleições presidenciais do país neste ano, marcadas para 5 de novembro. Joe Biden deve concorrer à reeleição contra o ex-presidente Donald Trump.