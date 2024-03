Câmara dos EUA aprova projeto para evitar “shutdown”

Proposta de gastos de US$ 1,2 trilhão evita a paralisação parcial do governo federal; o texto será votado no Senado

Para evitar o “shutdown”, o Senado do país precisa aprovar ainda nesta 6ª feira (22.mar) a medida e enviá-la para o presidente Joe Biden sancionar lei; na imagem, o Capitólio Louis Velazquez/Unsplash

PODER360 22.mar.2024 (sexta-feira) – 17h32



A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta 6ª feira (22.mar.2024) um projeto de lei que impede o “shutdown”. A proposta de gastos de US$ 1,2 trilhão evita a paralisação parcial do governo federal do país. O texto agora será votado pelo Senado.

O projeto de lei foi aprovado com 286 votos a favor e 134 contra. Para evitar o “shutdown”, o Senado do país precisa aprovar a medida ainda nesta 6ª feira (22.mar) e enviá-la para o presidente Joe Biden sancioná-la. Caso isso não seja feito, setores que não tiverem os gastos aprovados entram em paralisação a partir de 12h01 de sábado (23.mar).

Enquanto a votação ainda era realizada, a deputada do Partido Republicano Marjorie Taylor Greene, insatisfeita com o resultado, apresentou uma moção para destituir o atual presidente da Casa, o republicano Mike Johnson.

Em publicação no X (ex-Twitter), a congressista afirmou que “o povo norte-americano precisa ter uma liderança no Congresso que lute pelos seus valores e pare de financiar a agenda da esquerda”.

RELEMBRE Em 9 de março, o presidente dos EUA, Joe Biden, assinou outra legislação de gastos aprovada pela Câmara e pelo Senado.

A medida viabilizou US$ 467,5 bilhões para o financiamento de departamentos e agências nas áreas de agricultura, transporte, habitação e energia, entre outros até 30 de setembro. Dessa forma, evitou uma interrupção de cerca de 20% do governo federal.