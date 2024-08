Câmara e Senado pedem suspensão de decisões sobre emendas

Lira, Pacheco e presidentes de 10 partidos assinam recurso conjunto contra as decisões monocráticas do ministro do STF

O Congresso recorreu a 4 decisões do STF que limitam o repasse das emendas; na foto, os presidentes da Câmara, à esq., Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, à dir., Rodrigo Pacheco (PSD-MG) Sérgio Lima/Poder360

Fabricio Julião Maria Laura Giuliani 15.ago.2024 (quinta-feira) – 18h42



Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e de 10 partidos pediram nesta 5ª feira (15.ago) ao STF (Supremo Tribunal Federal) a suspensão das decisões do ministro Flávio Dino em relação às emendas do Congresso. Eis a íntegra do recurso (PDF – 8 MB).

Os congressistas recorreram a 4 decisões que limitam o repasse das emendas impositivas, de relator, de comissão e as transferências especiais, conhecidas como emendas Pix (entenda mais abaixo) –todas proferidas monocraticamente por Dino.

Segundos os advogados da Câmara, do Senado e dos partidos, as ações “causam danos irreparáveis à economia pública, à saúde, à segurança e à própria ordem jurídica”. Afirmam ainda que as decisões de Dino violam “patentemente a separação de Poderes”.

“Numa única decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal desconstituiu 4 emendas constitucionais, em vigor há quase 10 anos, e aprovadas por 3 legislaturas distintas (Presidências de Henrique Eduardo Alves, Rodrigo Maia e Arthur Lira, na Câmara dos Deputados, e de Renan Calheiros, Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, no Senado Federal)”, diz o documento.

Eis os partidos políticos que assinaram o documento:

PL (Partido Liberal); União Brasil; PP (Progressistas); PSD (Partido Social Democrático); PSB (Partido Socialista Brasileiro); Republicanos; PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira); Solidariedade; PDT (Partido Democrático Trabalhista); e MDB (Movimento Democrático Brasileiro).