Câmara Municipal de SP volta ao trabalho com foco na revisão do Plano Diretor

A Câmara Municipal de São Paulo retomou os trabalhos nesta quarta-feira, 1º, com mudanças na sua composição e foco no Plano Diretor da capital paulista. O primeiro ato foi uma reunião entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o vereador Milton Leite (União Brasil), presidente do legislativo municipal. No encontro, foi colocado em pauta o trabalho conjunto da Câmara com a Prefeitura e as perspectivas para o ano de 2023. A prioridade principal será a apresentação da revisão do Plano Diretor. A Prefeitura tem até o dia 31 de março para fazer essa entrega. Na Câmara, a expectativa é de aprovação do projeto ainda no primeiro semestre. Um dos principais pontos do reajuste trata sobre o adensamento populacional, prevê prédios com delimitação no número de vagas de garagem maior que o atual, mais moradores em áreas próximas ao transporte público, locais destinados para moradia de baixa renda e mercados populares para ambulantes. Ao falar sobre a retomada dos trabalhos do legislativo municipal, Milton Leite reforçou o trabalho em conjunto com a Prefeitura.

“Importante nós retomarmos que a Câmara tem que prestar serviço à sociedade, os senhores vereadores foram eleitos para isso, para legislar, discutir e destravar as pautas e as atividades da Prefeitura. É importante demais que a Câmara vote, nós precisamos votar e votaremos em breve. A partir de hoje, estamos acelerando os trabalhos na retomada do ano legislativo. Voltado para a cidade e voltado para a população mais carente”, declarou Leite. Em relação às mudanças na composição da Câmara, quatro nomes renunciaram aos mandatos de vereadores para tomar posse como deputados federais. São eles: Erika Hilton (PSOL), Felipe Becari (União Brasil), delegado Palumbo (MDB) e Juliana Cardoso (PT).

Com as renúncias, assumem as vagas em definitivo os agora vereadores: coronel Salles (PSD), Dr. Nunes Peixeiro (MDB), Reis (PT) e Jussara Basso (PSOL). Já Alfredinho (PT) se licensiou do mandato de vereador para assumir uma vaga de suplente de deputado federal. Entra no lugar dele o agora vereador Manoel Del Rio (PT). A diferença nesse caso é que, ao contrário dos demais, Alfredinho não renuncia ao mandato de vereador. Como será suplente em exercício, ele apenas se licencia e pose reassumir o posto na Câmara dos Vereadores caso o deputado federal Paulo Teixeira (PT) retome a vaga de origem.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha