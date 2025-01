Câmara tenta desde de 2011 colocar Rubens Paiva como Herói da Pátria

A Câmara dos Deputados tenta, desde 2011, homenagear o ex-deputado Rubens Paiva, morto pela ditadura militar em 1971, inscrevendo o nome dele no Livro dos Heróis da Pátria.

Há 14 anos, foi protocolado o primeiro projeto de lei pedindo que Rubens Paiva fosse incluído no panteão. A iniciativa, protocolada na ocasião pelo então deputado Luiz Noé (PSB-RS), acabou arquivada em 2015.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Eunice e Rubens Paiva Reprodução 2 de 3 O ex-deputado Rubens Paiva Divulgação/ Memórias da Ditadura 3 de 3 Busto de Rubens Paiva exposto na Câmara dos Deputados, alvo de deboche de Bolsonaro Evandro Éboli – Metrópoles

Em 2024, devido ao sucesso do filme Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles, dois outros projetos de lei pedindo a entrada de Paiva no Livro dos Heróis da Pátria foram protocolados na Câmara.

Os projetos foram apresentados pelos deputados Josenildo Ramos (PT-BA) e Erika Kokay (PT-DF) em novembro do ano passado. Entretanto, ambos não saíram das mãos do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

Há ainda outra tentativa de homenagear Paiva. Em 2014, o deputado Renato Simões (PT-SP) pediu a troca do nome da Ponte Rio-Niterói. Ele propôs substituir o nome “Costa e Silva” pelo de Rubens Paiva.