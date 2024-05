Câmara votará suspensão da dívida do RS nesta semana, diz Lira

Anúncio foi feito nesta 2ª feira (13.mai) e suspende o pagamento à União por 3 anos; a proposta também precisa passar pelo Senado

PODER360 13.mai.2024 (segunda-feira) – 23h22



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), confirmou nesta 2ª feira (13.mai.2024) que a Casa Baixa irá analisar ainda nesta semana o PLP (Projeto de Lei Complementar) que suspende o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos em decorrência das chuvas. A medida foi construída em comum acordo com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e anunciada mais cedo durante reunião com o governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB). O impacto da medida no Tesouro Nacional é de RS 23 bilhões.