Camarote Metrópoles vibra em jogo eletrizante da Supercopa em Belém

O Flamengo e o Botafogo fizeram uma belíssima festa na Supercopa Rei. Realizado pelo Metrópoles Sports, o clássico duelo carioca movimentou o estádio Mangueirão, em Belém (PA), na tarde desse domingo (2/2). O Rubro-negro levantou a taça da importante decisão após vencer o jogaço por 3×1.

Autoridades prestigiaram a emocionante partida, a exemplo do governador do Pará, Helder Barbalho; do prefeito de Belém, Igor Normando; do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), Francisco Melo; do senador Jader Barbalho (MDB-PA); do presidente do MDB, Baleia Rossi; além de deputados e vereadores.

Também marcaram presença no embate membros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), como o técnico da Seleção Brasileira, Dorival Jr. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Otávio Veríssimo Teixeira, foi outra autoridade presente na ocasião.

Em conversa com a coluna Claudia Meireles, o governador Helder Barbalho destacou a importância do Pará receber a Supercopa Rei. “Para o nosso estado, é muito importante dentro da consolidação de uma praça esportiva de grandes eventos, da estratégia da consolidação de momentos que fortaleçam a estratégia do turismo no nosso estado, conhecer a Amazônia, a experiência do Norte do Brasil”, ressalta.

Almoço especial com o governador do Pará, Helder Barbalho

Antes do jogo histórico, o governador do Pará, Helder Barbalho; a primeira-dama do estado, Daniela Lima Barbalho; os filhos do casal, Heva e Thor Barbalho; e o senador Jader Barbalho (MDB-PA) receberam a CEO do Metrópoles, Lilian Tahan, e o marido, Danilo Cunha; o empresário Luiz Estevão e a esposa, Cleucy Estevão; com as filhas Fernanda e Ilca Maria; os netos Luiz Eduardo Estevão Lira, Giovana Estevão Resende e Fernando Estevão Resende.

Também marcaram presença o presidente do MDB, Baleia Rossi, e o prefeito de Manaus, David Almeida. O menu servido destacava os marcantes sabores paraenses e arrancou elogios dos convidados.

“Voando para o Pará”

Torcedores de todo o Brasil, tanto do Mengão quanto do Glorioso, “voaram pro Pará” a fim de conferir o embate em campo. Nem a chuva atrapalhou o agito dos presentes. Antes da bola rolar no gramado do Mangueirão, a cantora Joelma embalou a torcida ao entoar clássicos da carreira ao estilo musical paraense calipso. Os presentes cantaram juntos os hits Cavalo Manco, Pra Te Esquecer e Voando Pro Pará.

A animação e a energia dos presentes no jogo também foi elogiada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luís Otávio Veríssimo Teixeira. “A população do Pará está aqui muito bem representada, com muita alegria e muita festa”, sustenta.

Jogo

Quem abriu o placar da partida foi Bruno Henrique com uma cobrança de pênalti. Em seguida, o camisa 27 colocou novamente a bola na rede do Botafogo. O terceiro golaço do Flamengo veio pelo lance do atacante Luiz Araújo. Aos 41 minutos do segundo tempo, o Glorioso diminuiu a vantagem do Rubro-negro com um chute do volante Patrick de Paula. Com a vitória, o time comandado por Filipe Luis levantou pela terceira vez a taça da Supercopa Rei, tendo ganhando anteriormente em 2020 e 2021.

O resultado positivo para o Mengão garantiu a festa da torcida do Rubro-negro, que celebrou a vitória intensamente no estádio Mangueirão. “O Flamengo esteve aqui no ano passado e não foi diferente. A nossa torcida em massa aqui é muito prazerosa para a gente”, declara Marcelo Conti, gerente de relacionamentos com sócios do Flamengo.

Camarote Metrópoles

O camarote Metrópoles recebeu autoridades e torcedores, que desembarcaram em Belém em voo exclusivo saindo de Brasília. Um deles foi o secretário de Turismo do Distrito Federal, Cristiano Araújo.

Do espaço com vista privilegiada, os convidados assistiram atentos ao lances e vibraram com os golaços. No ambiente, todos degustaram aperitivos e pratos típicos do Pará. Vinhos, cerveja e sucos estiveram entre as bebidas saboreadas.

Metrópoles Sports

A Supercopa Rei foi mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará o clássico Fluminense e Vasco, nesta quarta-feira (5/2), em Brasília. Na mesma data, haverá Portuguesa e Flamengo, em Uberlândia (MG). Mais quatro embates estão previstos nas próximas semanas.

