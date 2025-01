Câmera escondida é descoberta em gabinete de prefeito no Sudoeste baiano

Uma câmera escondida foi descoberta dentro do gabinete do prefeito de Brumado, no Sudoeste, Fabrício Abrantes (Avante). Uma varredura, realizada na última quarta-feira (2), encontrou o equipamento que se assemelhava a uma tomada.

Segundo o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, dois servidores públicos foram convocados para certificar que o equipamento estava instalado no local, e o caso foi registrado em boletim de ocorrência na delegacia da cidade.

Ainda segundo informações, a câmara vai passar por perícia. Ainda não se sabe quem instalou o equipamento nem os motivos pelos quais colocou a câmara escondida no gabinete do prefeito.