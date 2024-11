Câmera flagrou morte de advogado encomendada pela esposa médica. Vídeo

A Polícia Civil de Sergipe divulgou nesta quarta-feira (13/11) imagens do momento em que o advogado criminalista José Lael de Souza Rodrigues Júnior é assassinado. Ele foi atingido por tiros no carro que era dirigido pelo filho no último dia 18, em Aracaju.

A esposa do advogado, a médica Daniele Barreto, foi presa na terça-feira (12/11) por suspeita de envolvimento no crime. Para os investigadores, ela articulou a contratação do homicídio.

O vídeo da investigação mostra o veículo de cor branca, em que o advogado estava, passando por uma via. O relógio da câmera de segurança marca mais de 21h40. Ao lado do veículo em movimento estão dois homens em uma motocicleta.

Veja o momento em que carro é atingido:

Os tiros são disparados e o automóvel da vítima vira à esquerda, em uma esquina, e em seguida para. O motociclista foge após os disparos. Na sequência, o filho da vítima manobra e segue para o hospital. O advogado não resistiu aos ferimentos e morreu.

O vídeo divulgado nesta terça registrou a dinâmica do crime. Conforme os investigadores, há imagens da passagem dos suspeitos pela casa da vítima, o momento em que ela sai de casa e a mesma sendo seguida.

Há ainda o momento em que o advogado para em um estabelecimento comercial e a sinalização dos suspeitos – de dentro de um carro – para os executores do crime. Na sequência, ocorrem os tiros.

Veja toda a sequência de imagens do crime:

O advogado foi morto em uma emboscada na noite de 18 de outubro. Conforme a investigação, a esposa pediu para que ele comprasse açaí e passou a localização para os suspeitos.

Na terça-feira (12/11), Danielle Barreto foi presa temporariamente, pelo prazo de 30 dias, pela Polícia Civil. Além da mulher, cinco pessoas foram detidas. Também houve busca e apreensão em seis endereços.

A polícia ainda investiga o caso para descobrir a identidade do atirador.