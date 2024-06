Câmeras de segurança ajudam polícia a reconstruir últimos passos de empresário morto no Rio

Imagens capturadas por câmeras de segurança de um prédio no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foram fundamentais para a polícia reconstruir os últimos momentos do empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond, de 44 anos, e de sua namorada, Júlia Andrade Cathermol Pimenta, de 29 anos. O casal foi visto entrando no elevador do edifício com cerveja e um brigadeirão contendo analgésicos moídos, que possivelmente levaram à morte de Luiz Marcelo. No dia 17 de maio de 2024, por volta das 17h, Luiz Marcelo e Júlia foram vistos entrando e saindo do elevador do prédio em diversas ocasiões. Em um dos momentos registrados pelas câmeras, o empresário demonstrava sinais de tontura e tosse, sendo a última vez que foi visto com vida.

No dia seguinte, Júlia foi flagrada colocando objetos no carro de Luiz Marcelo e posteriormente pedindo ajuda aos porteiros após um incidente na garagem. No dia 19 de maio, Júlia foi registrada descendo para a academia do prédio, enquanto no dia seguinte, ela foi vista entrando e saindo do edifício com pertences do casal. A polícia suspeita que Júlia tenha se passado pelo empresário ao utilizar um dos celulares dele e acessar uma conta conjunta. No mesmo dia, o Corpo de Bombeiros foi acionado devido ao mau cheiro vindo do apartamento do empresário, onde seu corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição.

*Reportagem produzida com auxílio de IA