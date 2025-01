Câmeras flagram furto de moto em Itamaraju: Veja a ousadia do criminoso!

A madrugada desta quarta-feira (29) foi marcada por um crime audacioso em Itamaraju. Um indivíduo calvo, aproveitando-se da fragilidade da segurança, furtou uma motocicleta por volta das 02h da manhã. A ação, capturada pelo sistema de monitoramento da vítima, revela a rapidez e o possível planejamento do criminoso.

O vídeo mostra o suspeito observando o local antes de agir com extrema habilidade. A polícia já trabalha na identificação do autor e na tentativa de recuperação do veículo.

A população pode ajudar nas investigações fornecendo informações de forma anônima pelos números (73) 99995-2725 e (73) 3294-5980. O anonimato é garantido e todas as denúncias serão analisadas.

Compartilhe! Ajudem a localizar o veículo e impedir novos crimes.

