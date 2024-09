Câmeras registram queda de helicóptero em Caruaru. Veja o vídeo

1 de 1 Helicoptero cai em Pernambuco – Foto: nullA queda do helicóptero que matou duas pessoas e deixou outra ferida em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, foi registrada por câmeras de segurança. O acidente aconteceu na tarde dessa segunda-feira (9/9), em uma região de mata no bairro Nina Liberato.

As imagens mostram que a aeronave já caiu em chamas. Veja o vídeo:

Fogo De acordo com o Corpo de Bombeiros, após a queda, demorou cerca de 20 minutos para o controle das chamas do local do acidente. O fogo teria sido provocado pelo combustível do helicóptero. Foi preciso criar uma área de isolamento porque uma peça do helicóptero pode ter se desprendido da aeronave.

Segundo informações da TV Asa Branca, um dos mortos é o piloto da aeronave. O homem que conseguiu sobreviver teve queimaduras pelo corpo e foi socorrido por populares para uma unidade hospitalar de Caruaru.

As vítimas foram identificadas por André Gomes Ferreira (piloto), que morreu; Henrique da Cunha Santos (sobrevivente – foi levado para um hospital particular com queimaduras no corpo); e o terceiro ocupante permanece ainda sem identificação e também morreu.

