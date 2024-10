Camila Moura está na roça; Luana, Sacha e Yuri disputam prova do Fazendeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Em noite de votação caótica em A Fazenda 16, com muita briga, troca de acusações e choro ao vivo, Camila Moura acabou na roça, enquanto Sacha Bali, Yuri Bonotto e Luana Targino vão disputar a prova do Fazendeiro.

Sacha foi o mais votado pela casa, Yuri foi indicado pelo fazendeiro Gilsão, Camila estava na baia e foi puxada por Sacha e Luana foi vítima da dinâmica do Poder da Chama.

Sidney Sampaio recebeu o poder laranja de Zé Love, que tinha a seguinte mensagem: “hoje não terá Resta Um, você deve indicar três peões e o Fazendeiro deve decidir quem será o quarto roceiro. Ele indicou Luana, Guilherme e Vanessa. Gilsão escolheu Luana.

Luana vetou Camila da prova do Fazendeiro. Ao abrir a mensagem do poder branco, Zé Love ganhou um prêmio de R$ 5 mil e ainda pôde escolher alguém para presentear com mais R$ 5 mil. Ele escolheu Gilsão.

A Prova do Fazendeiro será nesta quarta-feira (30). Os dois perdedores enfrentarão Camila na votação do público.

