Camila Queiroz opina sobre fim amoroso de Anita em De Volta aos 15

Após três temporadas de muita nostalgia, romance e turbulências, a série De Volta aos 15 chegou ao fim nesta quarta-feira (21/8) com o lançamento da terceira temporada da trama na Netflix. O novo ano encerra a história de Anita, vivida por Maisa Silva e Camila Queiroz, além de finalmente responder a pergunta: com quem ela fica no final, Joel ou Fabrício?

Depois de uma pane no Floguinho, fotolog responsável pelas viagens no tempo de Anita (Maisa/ Camila Queiroz), tudo mudou. Dessa vez, ela está de volta aos seus 18 anos, em 2009, fazendo faculdade. E o pior: não tem mais o menor controle sobre as viagens no tempo – uma pessoa misteriosa está viajando com ela e ditando as regras do jogo.

Em conversa com o Metrópoles, Camila Queiroz comentou sobre a conclusão da série e os desafios de viver a versão mais velha de Anita, como enrolar o cabelo para viver Maisa Silva mais velha.

Camila Queiroz como Anita em De Volta aos 15

Atriz conversou com o Metrópoles sobre o fim da série

Camila Queiroz atua ao lado de Maisa, sua versão jovem

Larissa Manoela integra o elenco da última temporada

Camila Queiroz e Maisa Silva

O elenco também conta com João Guilherme

“Eu acho que a Anita tinha que ficar com todos [risos]. Na internet, é uma briga ferrada por causa desses fã-clubes que torcem para a Janita, Fanita. É uma loucura. Mas a história foi muito bem construída – apesar de que, é engraçado, eu fico acompanhando os fã-clubes: eles dizem que a Anita de 30 combina mais com o Joel e a Anita 15, com o Fabrício”, contou.

Camila ainda contou que ela e Maisa gostariam que a Anita de cada idade tivesse terminado com um dos pretendentes. “Eu acho que a Maisa e o João Guilherme são tão amigos e eles têm uma química tão legal, que isso apaixona o público e não tem como não torcer para eles estarem juntos. Mas eu também sou fã de Antônio Carrara [intérprete do Joel jovem], então é complicado”, comentou.

Quanto aos desafios da trama, Camila Queiroz ainda detalhou a dificuldade em se adaptar a viver uma versão mais jovem de Maisa Silva. Por isso, ela precisou se adequar as caras e bocas da atriz:

“Durante a leitura dos episódios, a gente lia uma a cena da outra, e eu pedia a ela para dar algumas entonações que eu teria que fazer, para eu escutá-la, para eu entender como ela faria para eu me aproximar da Maisa. É a Anita jovem que a gente acompanha a maior parte do tempo. Então, o mais natural seria que eu me adequasse mais à Anita de 15 anos. Eu sempre estudei muito os gestos, a fala, o corpo da Maisa, como ela se comporta. Então, a gente tinha que ter essa troca, para eu entender como ela estava construindo essas voltas, o nível da irritação, o nível do mau humor, do estresse”, detalhou.

Mensagem de De Volta aos 15 Camila encerra o papo afirmando que De Volta aos 15 deixa uma reflexão sobre escolhas: “A gente sempre se pega perguntando o que teria feito de diferente. Com a Anita, a gente percebe que, mesmo que talvez você tivesse a oportunidade de mudar o passado, não, não seria tão legal. Tem coisas com as quais realmente a gente não tem que mexer.”

“Eu confesso que torço muito por uma continuação de De Volta, porque essa é uma história que não tem fim. Como a gente fala de viagem no tempo, existem tantas possibilidades! E dá para contar a história de cada personagem, para fazer spin off, continuação. Não precisa ser só a história da Anita, não, tem muita história boa para contar”, finalizou.