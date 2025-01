Camilla de Lucas expõe “segredo” envolvendo Pipocas do BBB25

O dia está sendo de surpresas para os fãs de Big Brother Brasil. A Globo realiza nesta quinta-feira (9/1) seu tradicional Big Day, dia em que apresenta aos telespectadores os participantes da próxima temporada do reality. Este ano, o BBB25 vai estrear na próxima segunda-feira (13/01) e, aos poucos, detalhes e curiosidades do programa vão sendo reveladas.

Na tarde desta quinta (9/01), a influenciadora Camilla de Lucas, que participou da 21ª edição do reality, vencida por Juliette Freire, usou as redes sociais para “expor” as participantes Thamiris e Camilla, confirmadas no time das Pipocas do BBB25. A influencer revelou um detalhe que liga as duas à sua própria participação no programa há quatro anos.

Camilla de Lucas usou seu perfil no X, antigo Twitter, para fazer a revelação que as irmãs fizeram suas tranças antes dela entrar no programa. “2021 elas fizeram minha trança pra entrar no bbb”, escreveu a influencer. Vale lembrar que Camilla, confirmada no BBB25, é trancista. “2025 elas entraram no bbb”, completou.

O fato das anônimas conhecerem ex-participantes famosas do programa, porém, irritou alguns internautas. “Nada contra elas, mas essas panelinhas são chatas demais. Difícil ter alguém que entrou sem conhecer ninguém né?”, detonou Tati Santos. “Pedem pra fazer inscrição e entram sempre uma panelinha que conhece alguém do meio. Tentam até fingir que não se conhecem, mas com umas semanas a máscara cai ou o pessoal aqui fora descobre. Assim fica difícil”, criticou Lenice Telles.

Quem são?

As cariocas Thamiris, de 33 anos, e Camilla, de 34, são irmãs. Foram criadas pela avó e pela mãe. A mais velha é trancista e mãe solo de dois meninos, de 9 e 3 anos. Solteira, mora com os filhos e com a mãe. Já a caçula é nutricionista.

“Eu decidi entrar no BBB com a Camilla porque não existe outra pessoa que me ature; eu sei que sou um pouco difícil”, declarou Thamiris, que afirmou ter uma personalidade forte e não gostar de levar desaforo para casa.

“Thamiris é a pessoa mais estilosa que eu conheço, se destaca em qualquer lugar que chega”, elogiou Camilla, que também vê com bons olhos a sinceridade da irmã. “Ela é meu refúgio para tudo”, completou. A irmã mais velha, por sua vez, diz ser uma pessoa alto-astral, animada e determinada. “Eu sempre busco lembrá-la de como ela é uma boa mãe, uma mulher muito bonita. E ela sempre faz a mesma coisa comigo”, destacou a irmã Thamiris.