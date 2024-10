Caminhada contínua ou com pausas? Veja qual queima mais calorias

Os benefícios da caminhada para a saúde e para o emagrecimento já foram amplamente comprovados. Agora, pesquisadores constataram, em um novo estudo publicado no Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, que caminhadas com pausas podem ser mais eficazes para aqueles que querem queimar calorias do que longos passeios em ritmo contínuo.

Para a pesquisa, 10 adultos saudáveis, com aproximadamente 27 anos, completaram testes de exercícios em esteiras e escadas rolantes com diferentes durações. Durante os treinos e os períodos de descanso, os cientistas mediram o uso de oxigênio, que pode indicar quanta energia as pessoas estão queimando durante os treinos.

Os dados sobre quanto oxigênio os participantes consumiram foram usados para medir as demandas de energia gastas para uma série de sessões de caminhada na esteira ou na escada. Na ocasião, as pessoas se movimentaram em três velocidades diferentes e as sessões pausadas tiveram duração de 10 segundos a 4 minutos.

Os resultados da análise mostraram que os participantes das sessões com pausas tiveram mais necessidade de oxigênio. Já as pessoas das sessões contínuas usaram o oxigênio de forma mais eficiente e mantiveram um ritmo contínuo, o que indica que queimaram menos energia.

Apesar da pesquisa, o doutor em educação física, bacharel em nutrição e professor no Centro Universitário UNICEPLAC, Rafael Olher, diz que isso depende de alguns fatores, a exemplo de condição física e objetivos. Inclusive, de acordo com ele, caminhadas contínuas também favorecem o emagrecimento por contribuírem com o gasto calórico.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8 Exercícios que fortalecem os ossos e os músculos são essenciais para evitar doenças e demais problemas de saúde. Além de melhorar o equilíbrio, exercitar-se ao menos duas vezes por semana é um dos segredos para prolongar a expectativa de vida e envelhecer melhor Mike Harrington/ Getty Images 2 de 8 Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Tohoku, no Japão, mostra que entre 30 e 60 minutos de exercícios de fortalecimento muscular por semana é o suficiente Hinterhaus Productions/ Getty Images 3 de 8 De acordo com os resultados da pesquisa, o risco de morte prematura entre as pessoas que se movimentam é entre 10% e 17% menor do que o verificado em pessoas sedentárias Catherine Falls Commercial/ Getty Images 4 de 8 Exercícios que utilizam o peso do próprio corpo, como a musculação e a prática de esportes, são algumas das recomendações. Além disso, atividades como Tai chi e ioga são indicadas para fortalecer ossos e músculos Nisian Hughes/ Getty Images 5 de 8 Manter o corpo ativo ajuda ainda a melhorar resultados da menopausa, de períodos pós-operatório e pode ajudar a prevenir fraturas nos ossos, por exemplo. Além disso, auxilia no aumento da energia, e melhora o humor e o sono skaman306/ Getty Images 6 de 8 Segundo especialistas, pessoas que se exercitam por, ao menos, meia hora na semana demonstram redução do risco de morte, doenças cardíacas e câncer. Uma hora semanal de atividades de fortalecimento muscular também foi relacionada à diminuição do risco de diabetes Tom Werner/ Getty Images 7 de 8 A massa muscular e óssea do corpo humano atinge o pico antes dos 30 anos. A partir dessa idade, começa um decaimento natural, ou seja, indivíduos que começam a se exercitar na juventude terão aumento da força óssea e muscular ao longo da vida Thomas Barwick/ Getty Images 8 de 8 Pessoas que se exercitam depois dos 30 anos reduzem a queda natural do corpo, conseguem preservar a força óssea e muscular e vivem muito melhor Justin Paget/ Getty Images

O especialista ainda afirma que passeios contínuos promovem a resistência cardiovascular e física.

“Manter um ritmo contínuo aumenta a frequência cardíaca e melhora a capacidade aeróbica, fortalecendo o coração, músculos e pulmões, e melhorando a circulação sanguínea”, diz. “Caminhar sem interrupções promove a adaptação do corpo à atividade física prolongada, o que é benéfico para aumentar a resistência muscular.”

As caminhadas com pausas são indicadas para recuperação ativa e prevenção de lesões, defende Rafael Olher. “Pausas estratégicas permitem ao corpo se recuperar parcialmente, o que pode prolongar o tempo total de exercício sem sobrecarga. Isso é importante para quem está iniciando na atividade”, afirma.

Segundo ele, o treino intervalado também permite que as pessoas variem a intensidade da caminhada e consigam controlar o ritmo. O especialista diz que as pausas ajudam a evitar fadiga excessiva e permite treinos com maior intensidade sem que o desgaste seja demasiado, principalmente para os iniciantes.

Dessa forma, Rafael Olher defende que o melhor modelo de caminhada é relativo e depende das necessidades e condições físicas de cada um. Por conta disso, ele destaca que é importante sempre consultar um profissional de educação física regulamentado para dar orientações mais precisas sobre o exercício físico.

