Um caminhão carregado de produtos químicos explodiu no município de Sertãozinho, no interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (11). De acordo com a polícia, o material é altamente inflamável.

Por causa disso, moradores da região precisaram deixar suas casas. O fogo atingiu uma indústria química. As vítimas estão sendo atendidas. Até o momento, não há informações sobre quantas pessoas ficaram feridas.