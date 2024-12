Caminhão com 34 toneladas de cerveja é saqueado após tombar em SP

São Paulo — Um caminhão carregado com aproximadamente 34 toneladas de cerveja foi saqueado após tombar na noite desse domingo (8/12) na Rodovia Kazuioshi Kurita, na altura do bairro Mosteirinho, em Itaporanga, no interior de São Paulo.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o motorista do veículo compareceu na delegacia e relatou que tentava desviar de um animal que cruzava a pista quando perdeu o controle do veículo, que tombou na pista.

Ele ficou preso pelo cinto de segurança e foi resgatado por um morador da região, que prestou os primeiros socorros. Então, o motorista deixou o local para acionar a empresa responsável pela carga, mas, antes da chegada do seguro, a carga foi roubada.

De acordo com policiais que atenderam a ocorrência, cerca de 200 pessoas usaram carros e caminhonetes para saquear a cerveja.

Além da carga saqueada, o vidro da cabine do caminhão foi quebrado e objetos pessoais do interior do veículo foram furtados.

O caso foi registrado como furto de carga e tombamento na Delegacia de Itaporanga.