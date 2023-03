Caminhão com carga de cimento se envolve em acidente em Águas Claras

Um acidente envolvendo um caminhão com carga de cimento interditou parcialmente a Rua Celika Nogueira no bairro de Águas Claras, em Salvador, nesta quinta-feira (2).

No momento, veículos de grande porte não conseguem atravessar a pista. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) já está no local para ordenar o tráfego de veículos e fazer a remoção do caminhão.

Ainda segundo a Transalvador, o motorista não foi identificado e não há registro de feridos. O trânsito segue lento na região.