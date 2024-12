Caminhão com carga de mangas tomba no trecho de Brejões e gera transtornos na BR-116

Dois acidentes entre os municípios de Irajuba e Brejões, na BR-116 causou transtornos para os motoristas que circularam pela região na manhã deste sábado (7). As informações são do blog Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias.

De acordo com a publicação, o primeiro ocorreu na altura do km 852, na região da localidade de 93, próximo ao distrito de Serrana, no município de Brejões, onde um caminhão vermelho, que transportava um carregamento de mangas, tombou em uma curva enquanto seguia no sentido sul.

A carga foi espalhada às margens da estrada, e o motorista foi rapidamente socorrido por uma unidade de resgate da ViaBahia. Testemunhas relataram que as mangas foram liberadas para moradores da região. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para controlar o tráfego.

Devido ao tombamento, o trânsito ficou parcialmente interrompido e só voltou a fluir lentamente por volta das 10h.

Já o segundo acidente aconteceu no km 605, próximo à ponte sobre o Rio Jiquiriçá, no trecho do Povoado de 70, em Irajuba. Duas carretas colidiram frontalmente, mas, felizmente, não houve vítimas.

A colisão resultou na interdição parcial da pista, que foi liberada logo em seguida, mas gerou congestionamento na região.