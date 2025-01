Um acidente com um caminhão carregado de maças na tarde de terça-feira (31), em uma alça de acesso, que liga a rodovia BA-535, popular Via Parafuso à BA-526, em Camaçari, fez com que os transeuntes saqueassem a carga do veículo.

O caminhão tombou após o motorista perder o controle da direção. Algumas pessoas ajudaram a socorrer o condutor, que não se feriu gravemente, mas teve que ser encaminhado para uma unidade de saúde.