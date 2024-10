Caminhão desgovernado causa destruição em panificadora no bairro Várzea Alegre

Um acidente impressionante ocorreu na tarde desta terça-feira (29) de outubro, no bairro Várzea Alegre. Um caminhão desgovernado colidiu violentamente com a fachada de uma panificadora, causando um rastro de destruição e deixando uma comunidade em choque! A força do impacto destruiu parte da estrutura da empresa, gerando um prejuízo especial, mas, felizmente, sem registro de feridos.

Testemunhas relatando que uma falha mecânica no veículo, somada a um erro de procedimento durante o reparo realizado por um profissional, poderia ter causado o descontrole do caminhão.

Moradores e comerciantes locais acompanham com preocupação a cena do acidente, o que reforça a importância de revisões técnicas rigorosas e procedimentos de segurança em serviços de manutenção.