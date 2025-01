Caminhão explode após bater em muro de creche em SP e homem é encontrado carbonizado

Um trágico acidente ocorreu nesta madrugada na zona norte de São Paulo, resultando na morte de um homem que foi encontrado carbonizado. O incidente se deu na Rua General Jerônimo Furtado, na área do Jaçanã, onde um caminhão tombou e explodiu após colidir com o muro de uma creche e de uma residência. A vítima, que estava na cabine do caminhão, não sobreviveu ao incêndio que se seguiu ao tombamento do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas e prestar assistência no local do acidente. A gravidade da situação levou a Secretaria da Segurança Pública a solicitar uma perícia do Instituto de Criminalística para investigar as causas do ocorrido. O caso foi registrado no 73° Distrito Policial, situado no Jaçanã, onde as autoridades estão apurando os detalhes do acidente.

As circunstâncias que levaram ao tombamento do caminhão e à explosão ainda são desconhecidas, e a investigação busca esclarecer se houve negligência ou falha mecânica. As equipes de emergência trabalharam rapidamente para conter o fogo e garantir a segurança da área.

