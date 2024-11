Um idoso sofreu lesões graves após um caminhão invadir uma residência em Milagres, no Vale do Jiquiriçá, na tarde desta segunda-feira (4). Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, o idoso, apelidado de Didiu, estava em casa quando foi surpreendido pelo impacto do veículo.

Informações preliminares indicam que o idoso sofreu fratura exposta e foi socorrido para uma unidade de saúde por uma ambulância do Samu. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.