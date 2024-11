Caminhão pega fogo na BR-116 e bloqueia parte da rodovia entre Euclides da Cunha e Tucano

Um caminhão que transportava uma carga de cobre pegou fogo, nesta sexta-feira (1°), após uma pane elétrica e bloqueou parte da rodovia na BR-116 entre as cidades de Euclides da Cunha e Tucano, no semiárido baiano.

Guarnições da 3° CIA do 15° Batalhão de Bombeiros Militar foram acionados ao local e debelaram o incêndio, que se espalhou rapidamente pela vegetação.

Fotos: Alberto Maraux / SSP-BA

Com apoio de um caminhão Auto-Bomba Tanque, os militares apagaram o fogo no veículo e na vegetação. O motorista do caminhão escapou sem ferimentos.