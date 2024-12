Caminhão-tanque de combustível tomba e motorista fica ferido na BR-330

Um caminhão-tanque que transportava combustível ficou completamente destruído após um acidente na BR-330, nesta segunda-feira (30), no trecho entre os municípios de Jequié e Maracás, no sudoeste baiano. Segundo informações do Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, o caminhão teria tombado após sair da pista e pegou fogo às margens da estrada.

Após o acidente, a Polícia Rodoviária Estadual foi acionada ao local e informou que o condutor sofreu lesões e foi socorrido ao Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. O caminhão transportava cerca de 25.000 litros de combustíveis e o produto foi consumido pelo fogo, que destruiu o caminhão.

Uma equipe do 8º Batalhão de Bombeiros Militar de Jequié foi acionada para debelar as chamas.