Caminhão-tanque pega fogo e deixa uma vítima em Vitória da Conquista

Um caminhão-tanque pegou fogo em um trecho da rodovia BA-639, próxima ao distrito de Inhobim, na zona rural de Vitória da Conquista, neste sábado (4). O veículo foi encontrado completamente queimado, com o tanque de combustível em chamas.

Conforme informações divulgadas pelo Blog do Anderson, parceiro do Bahia Notícias, um homem apontado como o provável motorista do veículo foi encontrado ao lado do veículo já sem sinais vitais. O Corpo de Bombeiros foi acionado e utilizou areia para evitar o escorregamento do combustível e aumento do incêndio.

Guarnições da Polícia Militar estiveram no local, enquanto aguardavam a chegada do Departamento de Polícia Técnica para a perícia. A causa do incêndio está sendo investigada.