Caminhão tomba e incêndio interrompe trânsito na BR-116 em Vitória da Conquista

Um caminhão frigorífico tombou em trecho do km 803 da BR-116, nesta segunda-feira (28) em Vitória da Conquista, resultando em um incêndio que bloqueou completamente o tráfego na região. O acidente, segundo informações iniciais, ocorreu sem a colisão de outros veículos e não deixou feridos graves.

Segundo informações do Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, após o tombamento, populares se revoltaram ao verem que a empresa responsável havia contratado seguranças privados para vigiar a carga até a realização do transbordo. Como resposta, alguns indivíduos atearam fogo nas proximidades do caminhão, e as chamas rapidamente se espalharam, alcançando o veículo e comprometendo a circulação na rodovia, gerando atraso.