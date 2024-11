Caminhão tomba em ladeira no bairro do Lobato em Salvador

Um caminhão, carregado de alimentos, virou em cima de um carro em uma ladeira localizada no bairro do Lobato, Subúrbio Ferroviário de Salvador, e que dá acesso a Campinas de Pirajá, por volta das 07h desta sexta-feira (1). A via foi interditada, nos dois sentidos, para o trânsito de veículos.

No tombamento, o caminhão destruiu completamente o carro que estava estacionado no local. Os motoristas, de ambos os veículos, tiveram ferimentos e foram conduzidos para unidades hospitalares. Ainda é desconhecido o estado de sáude deles.