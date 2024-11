Caminhão tomba na BR-116 e carga é saqueada no sudoeste da Bahia

Um acidente foi registrado no trecho da BR-116 próximo à Serra do Mutum, um caminhão carregado de abacaxi tombou sendo saqueado por populares nesta quinta-feira (31) no trecho km 642, na região do município de Jaguaquara, no sudoeste da Bahia. O trânsito foi controlado e ninguém se feriu.

Segundo informações divulgadas ao Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, o motorista perdeu o controle do veículo após notar que os freios não estavam devidamente funcionando. Ao notar o descontrole, ele desviou para o acostamento para evitar uma colisão com outro veículo que circulava no sentido contrário, provocando o tombamento do caminhão.

Com o tombamento, o motorista abandonou o veículo e não apresentava ferimentos graves. O caminhão saia do município de Itaberaba pela região da Chapada Diamantina e tinha como destino a cidade de São José no estado de Santa Catarina. A Carga foi saqueada por populares próximos.

Agentes da ViaBahia e membros da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para controlar o trânsito. Até o momento não há informações sobre os atores do saque.