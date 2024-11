Caminhão tomba no Vale do Jiquiriçá e carga de verdura fica espalhada em via

Uma carga de verduras ficou espalhada na pista após um caminhão tombar em um trecho da BR-420 de Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá. O motorista do veículo sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital de Jaguaquara.

Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, usuários que trafegam pelo trecho reclamam de declives na pista, o que faz com que veículos pesados circulem pelo meio da estrada para evitar tombamentos.

A área é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O acidente ocorreu na noite da última quarta-feira (6). Não há informações se a carga de verduras foi saqueada.