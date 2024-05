Caminhões retidos, doação de Neymar… Veja as fake news sobre o RS

As enchentes no Rio Grande do Sul têm sido acompanhadas por uma onda de desinformação. Só na última semana, o Boatos.org desmentiu 10 fake news sobre o assunto. Neste texto, listamos algumas destas histórias falsas. Para saber mais, clique nos títulos dos conteúdos.

#1) Caminhões de doações barrados por falta de nota fiscal Caminhões de doações estão sendo barrados por falta de nota fiscal no Rio Grande do Sul, diz boato (Foto: Reprodução/X) Mensagens apontavam que a Receita Federal estaria impedindo a entrada de caminhões com doações no Rio Grande do Sul por falta de nota fiscal. A alegação foi desmentida por autoridades estaduais. Não há exigência de nota fiscal para veículos que transportam donativos para as vítimas das enchentes. Além disso, as autoridades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul negaram qualquer bloqueio nas fronteiras. Leia mais aqui.

#2) Caminhões com doação de água retidos na fronteira Caminhões com doação de água estão retidos na fronteira do Rio Grande do Sul, diz boato (Foto: Reprodução/Facebook) Outra alegação que circulou na internet apontava para dois caminhões barrados ao entrar no Rio Grande do Sul com doações de água, supostamente exigindo pagamento de impostos. O governo estadual negou a informação, afirmando que todas as doações passam sem cobrança de impostos. Leia mais aqui.

#3) Proibição de resgates por barcos e helicópteros voluntários Barcos e helicópteros de voluntários estão proibidos de realizar resgates no Rio Grande do Sul, diz boato (Foto: Reprodução/WhatsApp) Boatos sobre a proibição de helicópteros e barcos nos resgates de vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, especialmente em Canoas, circularam na internet. Porém, não há evidências de proibição de helicópteros de voluntários e não há provas de que barcos estejam sendo proibidos de ajudar nos resgates. A prefeitura de Canoas, inclusive, pede a colaboração de voluntários para realizar os resgates nos bairros mais afetados. Leia mais aqui.

#4) Lula proibiu distribuição de donativos até sua chegada Lula proibiu distribuição de donativos até a sua chegada após enchente em Lajeado, no Rio Grande do Sul, diz boato (Foto: Reprodução/Facebook) Um boato afirma que a distribuição de donativos para vítimas das enchentes em Lajeado, Rio Grande do Sul, foi proibida até a chegada de Lula à cidade. O vídeo que circula na internet foi gravado em setembro de 2023 e já foi desmentido na época. Não houve visita de Lula à cidade em 2024 e a alegação é falsa. As autoridades locais e o próprio governo federal desmentiram a acusação, e não há retenção de doações por parte do governo. Leia mais aqui.

#5) Notícias falsas sobre mortes em UTI e enchentes em Canoas 9 pessoas morreram em UTI, bebê foi encontrado boiando e há 2.000 mortos em Canoas, no Rio Grande do Sul, diz boato (Foto: Reprodução/X) O texto desmente três boatos relacionados às enchentes em Canoas, Rio Grande do Sul: 1) a afirmação de que 9 pessoas morreram em uma UTI na cidade, 2) a alegação de que há 2.000 corpos boiando nas enchentes, e 3) o relato sobre um bebê encontrado boiando, confundido inicialmente com uma bonequinha. O prefeito de Canoas retificou a informação sobre as mortes na UTI, esclarecendo que houve apenas dois óbitos, e o número de mortos oficialmente registrado é muito menor do que os 2.000 citados. Quanto ao caso do bebê, não há evidências que comprovem a veracidade do relato. Assim, essas afirmações são consideradas fake news ou boatos sem comprovação. Leia mais aqui.

#6) Vídeo mostra desmoronamento em túnel da Rodovia Rota do Sol Vídeo mostra desmoronamento em túnel da rodovia Rota do Sol, no Rio Grande do Sul, diz boato (Foto: Reprodução/Facebook) O vídeo que circula na internet, atribuído a um desmoronamento na rodovia Rota do Sol, no Rio Grande do Sul, na verdade é de um incidente ocorrido na Turquia em 2023. O deslizamento de terra ocorreu no Túnel Darıcabaşı, na Estrada Mar Negro-Mediterrâneo. Não há registros de desmoronamentos na rodovia Rota do Sol no momento. Assim, essa afirmação é considerada uma fake news. Leia mais aqui.

#7) Neymar alugou e doou 10 helicópteros para resgates no RS Neymar alugou e doou 10 helicópteros para ajudar em resgates no Rio Grande do Sul, diz boato (Foto: Reprodução/TikTok) Não há evidências que confirmem a alegação de que Neymar tenha alugado e doado 10 helicópteros para ajudar nos resgates de vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Essa história parece ter surgido de uma fonte não confiável e não foi corroborada por outras fontes. Até o momento, não há registros de qualquer manifestação ou doação pública por parte do jogador em relação a essa situação. Portanto, classificamos essa alegação como um boato sem comprovação. Leia mais aqui.

#8) Madonna fez doação secreta de R$ 10 milhões para vítimas Madonna fez doação secreta de R$ 10 milhões para vítimas da enchente no Rio Grande do Sul, diz boato (Foto: Reprodução/X) Não há evidências que confirmem a alegação de que Madonna tenha doado R$ 10 milhões em segredo para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Até o momento, não há registros de qualquer manifestação ou doação pública por parte da cantora em relação a essa situação. Portanto, classificamos essa alegação como um boato sem comprovação. Leia mais aqui.

#9) Devemos fazer estoque de arroz por causa das enchentes Devemos fazer estoque de arroz por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, diz boato (Foto: Reprodução/Facebook) Fazer estoque de arroz devido às enchentes no Rio Grande do Sul não é uma ideia sensata. Embora o estado seja o maior produtor de arroz do Brasil e as enchentes possam causar perdas na safra, não há evidências de que haverá escassez do produto. Estocar alimentos, especialmente em momentos de crise, pode aumentar a especulação e os preços, dificultando o acesso para quem mais precisa. Além disso, essa atitude é egoísta e não contribui para resolver o problema enfrentado pelas vítimas das enchentes. Portanto, essa recomendação de fazer estoque de arroz é uma ideia equivocada e não deve ser seguida. Leia mais aqui.

#10) Vídeo mostra Cataratas do Iguaçu com cheia recorde após enchentes Vídeo mostra Cataratas do Iguaçu com cheia recorde após enchentes no Rio Grande do Sul, diz boato (Foto: Reprodução/Facebook) Essa história sobre uma cheia recorde nas Cataratas do Iguaçu devido às enchentes no Rio Grande do Sul é falsa. O vídeo que circula nas redes sociais é antigo, datando de 2014, e já foi utilizado em outras fake news em 2019 e 2023. As Cataratas do Iguaçu não tiveram uma cheia recorde recente, e o vídeo não tem relação com as enchentes no Rio Grande do Sul em 2024. Portanto, essa história não passa de desinformação. Leia mais aqui.

Ps: Esse artigo é uma sugestão de leitores do Boatos.org. Se você quiser sugerir um tema ao Boatos.org, entre em contato com a gente pelo e-mail [email protected] e WhatsApp (link aqui: https://wa.me/556192755610).