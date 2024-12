Caminhoneiro baiano está entre desaparecidos em desabamento de ponte entre Maranhão e Tocantins

O caminhoneiro Beroaldo dos Santos, de 56 anos, morador de Amélia Rodrigues, no Portal do Sertão, está entre os 16 desaparecidos no desabamento da ponte que liga os municípios de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO). O fato ocorreu no último domingo (22). Já a confirmação do desaparecimento do motorista foi feita pela família nesta segunda-feira (23).

Conforme a TV Subaé, Beroaldo trabalha como caminhoneiro há 30 anos e estava a caminho de Imperatriz (MA) quando o acidente aconteceu. Ele viajava sozinho no veículo quando ocorreu o acidente, na ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que conecta os estados do Maranhão e Tocantins pela BR-226.

Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros

O acidente causou a morte de uma pessoa e envolveu quatro caminhões, dois carros e duas motocicletas, que estavam na parte da ponte que desabou. A ponte, construída nos anos 1960 e que tem 533 metros de extensão, faz parte do corredor rodoviário Belém-Brasília e atravessa o rio Tocantins.

Moradores da região já haviam alertado sobre as condições da estrutura. No sábado (21), um vídeo postado por um morador nas redes sociais mostrava a situação precária da ponte.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o colapso foi causado pelo desabamento do vão central da ponte, mas a causa exata ainda será investigada. Depois do ocorrido, a ponte foi totalmente interditada, e o DNIT orientou os motoristas a utilizarem rotas alternativas.