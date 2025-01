Caminhoneiro morre em acidente na Curva do Cavaco, em Feira de Santana

Um grave acidente de trânsito tirou a vida do caminhoneiro Juarez Garcia, de 54 anos, na manhã deste domingo (12), no trecho do KM 442 da BR-116, conhecido como Curva do Cavaco, em Feira de Santana.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Acorda Cidade, Juarez conduzia um caminhão Mercedes-Benz quando perdeu o controle do veículo, que desceu uma ribanceira. O local do acidente é conhecido por sua periculosidade devido às curvas fechadas e ao intenso fluxo de veículos pesados.

A delegada Alana Pinheiro esteve no local e presidiu o levantamento cadavérico. O corpo de Juarez foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana para a realização da necropsia.