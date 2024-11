Campanha “Cadê Minha Boneca Preta?” promove representatividade e autoestima infantil em Itaparica

A campanha “Cadê Minha Boneca Preta?” celebrou uma edição especial em Itaparica, durante o Mês das Crianças e o Mês da Consciência Negra, reforçando seu compromisso com a representatividade e a autoestima das crianças. Realizado pela Biblioteca Juracy Magalhães Jr., um equipamento da Fundação Pedro Calmon (FPC/SecultBA), o projeto promoveu a doação de 651 bonecas negras para crianças da comunidade, incentivando uma infância inclusiva e o fortalecimento da identidade racial.

A iniciativa, que visa proporcionar às crianças contato com referências positivas de representatividade, contribui para a construção de uma sociedade mais empática, combatendo a internalização de preconceitos e fortalecendo uma identidade saudável desde cedo. Além de doar brinquedos que refletem a pluralidade racial, a campanha também estimula a união da comunidade local em torno da valorização da representatividade.

“A identidade ainda é muito negada na infância, e é essencial que respeitemos esse período tão importante. A campanha ‘Cadê Minha Boneca Preta?’ ganhou uma dimensão que mobilizou secretarias e comunidades, transformando-se em um projeto de grande impacto. Crescer com nossas identidades e conhecer nossa ancestralidade faz toda a diferença na formação de nossos jovens. Essa iniciativa reafirma nosso compromisso em criar um ambiente de inclusão e respeito, onde cada criança possa se sentir representada e valorizada,” declarou Jane Estrela, secretária em exercício da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.

O evento de entrega das bonecas, realizado no dia 12 de novembro, contou com uma programação cultural diversificada e voltada para a educação e valorização da cultura afro-brasileira. Entre as atividades, as crianças puderam participar de oficinas, apresentações artísticas, desfile de moda infantil e intervenções com personagens que representam figuras importantes da cultura e história negra.

O diretor-geral da FPC, Vladimir Pinheiro celebrou a etapa final do projeto na Biblioteca Juracy. “Um enorme sucesso que conseguimos dobrar a expectativa que tínhamos de arrecadação de boneca, uma ação que fortalece o combate ao racismo, a promoção da igualdade racial nas primeiras idades e traz o debate que precisamos travar na nossa sociedade. A biblioteca cumpriu no seu papel de formação cidadã com as nossas crianças, jovens e a sociedade de uma forma em geral”, afirmou.

A idealizadora do projeto, e Diretora da Biblioteca, Soraia Alves, também enfatizou a importância da representatividade na formação das crianças, destacando que “essas bonecas são mais que brinquedos; elas representam um espelho onde as crianças podem se reconhecer e sentir orgulho de quem são.”

Com uma programação que celebrou a representatividade e o fortalecimento da autoestima infantil, a campanha “Cadê Minha Boneca Preta?” reafirma seu papel no incentivo a uma infância mais justa, inclusiva e cheia de possibilidades para as crianças de Itaparica e da Bahia.

Programação – Evento de entrega da campanha “Cadê Minha Boneca Preta?”

Manhã

– 9h às 9h20 – Falas institucionais

– 9h20 – Apresentação artística de alunas do Centro Educacional Adelita Batista (“Eu e minha boneca”)

– 9h25 – Apresentação artística com alunos da Escola Municipal Maria Amélia Santos (“Contribuições dos povos africanos para o conhecimento científico: a sustentabilidade do sujo ao limpo, Omi Layo”)

– 9h30 – Apresentação artística de alunos da Escola Dr. José Fernando Montenegro Figueiredo (“Guiné-Bissau em história, dança e alegria”)

– 10h às 11h – Oficina de letramento racial para crianças, com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (SEPROMI)

– 11h às 11h30 – Apresentação artística do Robozão

Tarde

– 14h às 15h30 – Intervenções artísticas com personagens (Princesa Tiana, heroína Maria Felipa e super-herói Pantera Negra)

– 14h às 15h – Desfile de moda infantil com a Negrif: “Identidade e resistência na infância”

– 15h – Apresentação artística do Robozão

Fonte: Ascom/FPC