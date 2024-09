Campanha de Ricardo Nunes aposta em rejeição de Pablo Marçal

A TV Record anunciou que manterá o convite a todos os candidatos para o próximo debate, apesar das preocupações com a presença de Pablo Marçal (PRTB). A emissora reforçará as regras, incluindo a possibilidade de expulsão, após o incidente no debate do Flow, onde um produtor de Marçal agrediu o marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB). A campanha de Nunes acredita que o episódio pode aumentar a rejeição do adversário, que já vem caindo nas pesquisas. Nunes, por outro lado, tem mostrado crescimento nas intenções.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A presença de Pablo Marçal nos debates tem gerado discussões sobre sua conveniência. Segundo a legislação eleitoral, emissoras de TV aberta não são obrigadas a convidar candidatos de partidos sem representação significativa no Congresso. No entanto, é difícil ignorar um candidato com 20% das intenções de voto.

Frustração de Boulos

Guilherme Boulos (PSOL), outro candidato à prefeitura, enfrentou uma frustração em sua campanha com o cancelamento da participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um comício no próximo sábado. Lula, que participaria de eventos em São Paulo, optou por uma viagem ao exterior, o que decepcionou a campanha de Boulos, que contava com o apoio presidencial para impulsionar sua candidatura, especialmente na periferia. Desde o início oficial da campanha, Lula participou de apenas dois comícios com Boulos, ambos no mesmo dia. A previsão é que o petista retorne a São Paulo em 5 de outubro, um dia antes do primeiro turno, para um evento com o candidato no centro da cidade.

*Com informações de Beatriz Manfredini