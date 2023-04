Campanha de vacinação contra a gripe começa no Rio de Janeiro na segunda-feira

Crianças de 6 meses a 6 anos de idade, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, profissionais de saúde, professores da rede pública ou privada, privados de liberdade, funcionários do sistema prisional, indígenas e portadores de doenças crônicas poderão tomar a vacina contra o vírus da Influenza a partir da próxima segunda-feira, 10, na cidade do Rio de Janeiro. A meta é imunizar 90% da população dos grupos prioritários contra a gripe, o que corresponde a 6,9 milhões de pessoas. Para receber o imunizante, basta apresentar um documento e a carteira de vacinação. Mesmo quem já tomou a dose no ano passado está liberado para tomar novamente a vacina. A campanha ocorre anualmente entre os meses de abril e maio, antecedendo o inverno, para que as pessoas vacinadas estejam protegidas no período de maior circulação do vírus da gripe. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, houve aumento de atendimentos a casos de síndrome gripal nas últimas semanas nas Unidades de Pronto Atendimento, com uma média de 1.100 atendimentos por dia.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer