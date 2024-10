“Campanha limpa”, diz Fred Rodrigues ao votar com Bolsonaro em Goiânia

Goiânia – O candidato a prefeito de Goiânia, Fred Rodrigues (PL), recebeu o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na manhã deste domingo (27/10), ao votar, na Escola Casa das Letras, no Jardim América.

Ao lado de Bolsonaro, Fred chegou ao local de votação acompanhado da família, do senador Wilder Morais (PL), do deputado federal Gustavo Gayer (PL) e ainda de apoiadores.

Fred se disse animado com o pleito. “Fizemos uma campanha limpa, graças a Deus, e vamos levar essa hoje. Vamos dar a administração digna que os goianienses precisam”, disse ele.

Na oportunidade, o ex-presidente comentou sobre a operação da Polícia Federal realizada na última sexta-feira (25/10), que teve Gustavo Gayer como alvo, por suspeita de desvio de cota parlamentar. Segundo Bolsonaro, foi “precipitação”.

“Só tem em cima da direita, não tem nada contra a esquerda. E sempre com o mesmo ministro. Mas não está colando mais”, afirmou, numa alfinetada no ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Ao ser questionado, em coletiva de imprensa, sobre a disputa do bolsonarismo e do caiadismo, o ex-presidente afirmou que não existe, pois, segundo ele, “Caiado é só em Goiás”.

Fred Rodrigues concorre no segundo turno com o candidato a prefeito Sandro Mabel (União Brasil), que é apoiado pelo governador Ronaldo Caiado (União Brasil). Depois, Bolsonaro ainda vai passar em Aparecida e Anápolis

Disputa acirrada

A capital goiana teve um cenário de indefinição até os últimos momentos sobre os candidatos que chegariam ao segundo turno. No último debate antes do segundo turno das eleições municipais, realizado na sexta, os candidatos trocaram acusações de corrupção e despreparo.

Mabel acusou Fred de ser mentiroso e citou parte de um texto bíblico: “Pai da mentira”. Já Fred disse que Mabel “joga muito baixo”.

A ausência de soluções para a capital de Goiás foi preenchida por ataques cheios de ironia no encontro promovido pela TV Anhanguera, afiliada da TV Globo. Nos poucos momentos em que a troca de farpas arrefeceu, Mabel frisou a experiência como gestor e apresentou algumas soluções de problemas, mas sem apresentar detalhes como fonte de recursos e quando seriam implementadas. “Vamos fazer a cidade funcionar”.

Já Fred acusou Mabel de ter usado dinheiro da Federação Estadual das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), instituição da qual Mabel é presidente, para instalar um sistema de videoconferência na própria residência. O candidato disse que o orçamento da capital é grande e levantou dúvidas sobre a idoneidade do oponente. “Vocês acham que o Sandro vai conseguir se conter?”.

Denunciado por falsidade ideológica

Nessa semana, Fred Rodrigues foi denunciado à Polícia Federal por falsidade ideológica. A denúncia protocolada pela coligação “União por Goiânia” aponta que ele mentiu à Justiça Eleitoral.

A denúncia, feita pela coligação do candidato adversário Sandro Mabel, argumenta a informação que constava no plano de governo de Fred, bem como no portal da Justiça Eleitoral, de que ele era bacharel em direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). Porém, a instituição confirmou que Fred não concluiu o curso na universidade; portanto, não tem diploma de curso superior.

Além disso, Fred, que também teve cassado o mandato de deputado estadual, assumiu um cargo na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) que tinha como pré-requisito a formação de nível superior.

O atual candidato a prefeito assumiu o cargo de diretor de Promoção de Mídias Sociais da Alego no fim do ano passado, logo depois de ser cassado pelo TSE por problemas na prestação de contas da campanha. À época, ele era deputado estadual de Goiás pelo Democracia Cristã.