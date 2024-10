Campanha vitoriosa de Ricardo Nunes em SP conta com liderança baiana na estratégia e no marketing político

O tempero baiano realmente é um diferencial dentro do marketing político. Uma prova disso, foi a exitosa campanha do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que contou com a liderança do publicitário e estrategista político, Bruno Cartaxo. O baiano foi responsável por comandar a equipe criativa e participou das estratégias e decisões políticas.

Braço direito de Duda Lima, considerado o principal marqueteiro de Nunes, Cartaxo se fixou em São Paulo desde novembro de 2023. Comemorando o resultado, o publicitário baiano destacou os desafios de uma campanha com repercussão nacional, onde teve de tudo: cadeirada, soco e apagão.