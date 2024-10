Campanhas de Trump e Kamala politizam furacões nos EUA

Os Estados Unidos estão sofrendo os danos causados por eventos climáticos desastrosos. Em apenas duas semanas, o país enfrentou o furacão Helene, que deixou 220 pessoas mortas, e a chegada do furacão Milton, que tocou o solo da Flórida na noite de quarta-feira (9/10) e está ameaçando milhões de moradores da região.

E a devastação tem sido tema das campanhas dos dois candidatos na eleição presidencial do país, Kamala Harris e Donald Trump, que vão se enfrentar nas urnas em novembro e têm visões opostas sobre a crise clmática.

Diante do risco para quem vive no caminho do furacão, o secretário de Segurança Interna dos EUA, Alejandro Mayorkas, lamentou a “avalanche” de informações falsas que, segundo ele, têm sido veiculadas especialmente por trumpistas sobre os esforços de ajuda.

“Vou separar a desinformação que está sendo espalhada de qualquer indivíduo e apenas dizer isto: a desinformação prejudica os sobreviventes de um desastre porque eles perdem a confiança em seu governo e não buscam a assistência de que precisam e à qual têm direito e que podemos oferecer”, disse Mayorkas à CNN.

O presidente Joe Biden também fez críticas sobre a desinformação. “Aqueles que fazem isso, fazem para tentar prejudicar a administração. Podemos cuidar de nós mesmos. Mas isso engana as pessoas e as coloca em circunstâncias em que entram em pânico. Elas estão realmente, realmente, realmente preocupadas. Elas acham que não estamos cuidando delas. É antiamericano. Realmente é. As pessoas estão morrendo de medo. As pessoas sabem que suas vidas estão em jogo – tudo pelo que trabalharam, tudo o que possuem, tudo o que valorizam”, afirmou Biden.

Acusações de Trump

O ex-presidente Donald Trump está realizando diversas críticas de capital político e alegações contra as ações da administração do presidente Joe Biden e da vice-presidente, Kamala Harris.

Trump tem afirmado falsamente que a Casa Branca está desviando o auxílio de desastres ambientais para programas de imigração não relacionados. A alegação é feita porque a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) também administra os subsídios para moradia e ajuda a migrantes. No entanto, os orçamentos são separados e não se relacionam com os fundos de auxílio para desastres.

O ex-presidente afirmou que a FEMA fornecerá apenas US$ 750 aos sobreviventes do desastre para apoiar sua recuperação, mas o auxílio é “um pagamento inicial e flexível para ajudar a cobrir itens essenciais como comida, água, fórmula para bebês, suprimentos para amamentação, medicamentos e outros suprimentos de emergência”, segundo a Agência.

Donald Trump também criticou repetidamente a resposta do governo Biden ao furacão Helene, dizendo que o presidente não estava atendendo às ligações de governadores republicanos, pois haveria um preconceito antirrepublicano na forma como o presidente Joe Biden e Harris estão respondendo à crise.

Quem não atendeu a ligação da vice-presidente Kamala Harris para falar sobre o furacão Milton foi o governador da Flórida, o republicano e aliado de Trump Ron DeSantis.

“Joe Biden e Kamala Harris estão universalmente recebendo NOTAS RUINS pela maneira como estão lidando com o furacão, especialmente na Carolina do Norte. A Carolina do Norte Ocidental, e todo o estado, nesse caso, foi total e incompetentemente mal administrado por Harris/Biden. Eles não conseguem fazer nada direito, mas eu vou compensar o tempo perdido e fazer direito quando chegar lá. Espere, e vote nesses horríveis ‘servidores públicos’ para fora do cargo. Eles são incapazes de fazer o trabalho, e Kamala é ainda PIOR QUE BIDEN”, afirmou Trump em sua rede a Truth Social.

Respostas de Kamala Harris

A vice-presidente dos EUA disse, nessa terça-feira (8/10), em entrevista dada ao programa The View, da ABC, que acredita que Donald Trump não tem a capacidade de ter empatia, pois continua espalhando desinformações sobre a resposta federal ao furacão Helene.

“É profundo, e é o cúmulo da irresponsabilidade e, francamente, da insensibilidade. Vidas estão literalmente em jogo agora. Quero dizer, estamos falando de seres humanos reais e suas vidas, e eles estão perdendo tudo, tudo”, criticou Kamala.

“Ele se coloca antes das necessidades dos outros. Temo que ele realmente não tenha empatia em um nível muito básico para se importar com o sofrimento de outras pessoas e então entender que o papel de um líder não é derrotar as pessoas, é elevá-las, especialmente em tempos de crise”, ela acrescentou.

Kamala relembrou as viagens que fez à Geórgia e à Carolina do Norte para avaliar o impacto do furacão, enfatizando a “dor” e o “choque” que as pessoas ainda estão sentindo.