Campeão da Série B com o Vitória aciona clube na Justiça por dívida trabalhista

Atacante com seis partidas disputas no título do Vitória na Série B de 2023, Pablo Diogo acionou o clube judicialmente por conta de uma suposta dívida referente à multa rescisória do seu contrato com o Leão. Pablo alega ter deixado de receber um valor de R$ 65.100,00 após as partes romperem em novembro do ano passado. A informação foi publicada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pelo Bahia Notícias.

A ação foi protocolada no dia 27 de setembro e o TRT5 (Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região) marcou a audiência entre as partes para o dia próximo dia 16 de outubro, na próxima quarta-feira, às 8h30, na sala de audiências telepresenciais da 11ª Vara do Trabalho de Salvador.

O Bahia Notícias entrou em contato com o diretor do Departamento Jurídico do Vitória, Antônio Boaventura, que explicou que já há um acordo entre o Rubro-Negro e Pablo Diogo, e a audiência da próxima quarta-feira será para finalizar o processo.

“A informação até então de que houve um acordo entre o Vitória e o atleta; está faltando apenas essa audiência para fazer a homologação e finalizar o processo”, comentou Antônio.